Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля

Альона Мазуренко Вівторок, 7 березня 2023, 16:03
МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля
ОЛЕГ НІКОЛЕНКО, ФОТО МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відкинули звинувачення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у причетності до подій на аеродромі "Мачулищі", а заяви Лукашенка щодо президента України в МЗС назвали "актом безсилля".

Джерело: речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі".

Реклама:

Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії...

Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді".

Деталі: Ніколенко закликав шукати загрозу не в Україні, а в Росії, яка всілякими способами "намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Лукашенко заявив, що Україна підготувала "терориста", а білоруси провели блискучу операцію і "за якихось 4-5 днів" змогли встановити всіх його спільників і затримати тих, хто в Білорусі

Він також вважає, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою"

За його словами, в Білорусі затримали понад 20 осіб, які нібито причетні до вибуху літака А-50 на військовому аеродромі "Мачулищі".

Передісторія:

  • 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Теми: ЗеленськийЛукашенкоМЗСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Усі новини...
Реклама: