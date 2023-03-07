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МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля

Альона Мазуренко Вівторок, 7 березня 2023, 17:03
МЗС про випади Лукашенка щодо Зеленського: Акт безсилля
ОЛЕГ НІКОЛЕНКО, ФОТО МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відкинули звинувачення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у причетності до подій на аеродромі "Мачулищі", а заяви Лукашенка щодо президента України в МЗС назвали "актом безсилля".

Джерело: речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі".

Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії...

Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді".

Деталі: Ніколенко закликав шукати загрозу не в Україні, а в Росії, яка всілякими способами "намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету".

Що було раніше: Лукашенко заявив, що Україна підготувала "терориста", а білоруси провели блискучу операцію і "за якихось 4-5 днів" змогли встановити всіх його спільників і затримати тих, хто в Білорусі

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Він також вважає, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулище Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою"

За його словами, в Білорусі затримали понад 20 осіб, які нібито причетні до вибуху літака А-50 на військовому аеродромі "Мачулищі".

Передісторія:

  • 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Після вибуху пул самопроголошеного президента Білорусі стверджував, що з літаком А-50 усе гаразд, і публікував нібито "свіжі відео", однак моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що російський літак полетів на ремонт у Таганрог.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не може виробляти радіолокаційні літаки А-50, один із яких ймовірно пошкодили в білоруському аеропорту в Мачулищах. 

Теми: ЗеленськийЛукашенкоМЗСвійна
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