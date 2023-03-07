Президентка Грузії на тлі протестів скасовує зустрічі у США й готує термінове звернення

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала заплановані на вівторок зустрічі у США, де вона перебуває з візитом, і готує термінове звернення до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про "іноагентів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.

"Президентка Грузії перебуває у США. Президентка скасовує всі заплановані на сьогодні зустрічі в Організації Об'єднаних Націй і готується до звернення до населення", – йдеться в повідомленні адміністрації грузинського президента.

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Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії". Натомість у країні спалахнули багатотисячні протести, між учасниками яких і поліцією відбулись сутички.

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