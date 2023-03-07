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Президент Грузии на фоне протестов отменяет встречи в США и готовит срочное обращение

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 19:51

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила запланированные на вторник встречи в США, где она находится с визитом, и готовит срочное обращение к населению в связи с протестами из-за противоречивых законопроектов об "иноагентах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Первый канал" Грузии.

"Президент Грузии находится в США. Президент отменяет все запланированные на сегодня встречи в Организации Объединенных Наций и готовится к обращению к населению", - говорится в сообщении администрации грузинского президента.

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Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах".

Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В стране вспыхнули многотысячные протесты, между участниками которых и полицией произошли столкновения.

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Темы: ГрузияСШАмитингипрезидент
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