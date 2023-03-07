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Після скандалу з топ-посадовцем Єврокомісія посилила правила для закордонних подорожей

"Європейська правда"Вівторок, 7 березня 2023, 21:47

Європейська комісія переглянула свої правила щодо подорожей високопосадовців після того, як стало відомо, що головний чиновник ЄС із питань транспорту підписав дозвіл на власні безкоштовні перельоти до Катару.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Речник Єврокомісії на регулярному брифінгу для журналістів у вівторок оголосив, що вранці європейських чиновників поінформували про обмеження на подорожі, оплачені третіми сторонами.

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Крім того, генеральні директори – найвищі посадові особи в кожному генеральному директораті Єврокомісії – повинні будуть консультуватися з відповідним комісаром при генеральному директораті або з главою кабінету міністрів для затвердження витрат на закордонні поїздки.

Генеральні директори можуть санкціонувати поїздки, які оплачуються владою держав-членів, міжнародними організаціями, як-то ООН та "Група семи", а також державними і приватними університетами, тільки якщо вони здійснюються з навчальною метою.

Про зміну стало відомо після викриття генерального директора транспортного транспортного департаменту Єврокомісії Генріка Хололея, який, як виявилось, користувався безкоштовними перельотами від уряду Катару і паралельно вів переговори про двосторонню угоду про перельоти.

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Спершу Єврокомісія заявила, що ці польоти не містили конфлікту інтересів. Та в понеділок там підтвердили, що відповідальним за цю перевірку був сам Хололей. Паралельно омбудсменка ЄС Емілі О'Рейлі розпочала розслідування того, як Єврокомісія розпоряджається витратами на відрядження, які оплачуються третіми сторонами.

Зазначимо, що минулого місяця Європейська комісія заявляла, що не бачить підстав для припинення дії авіаційної угоди ЄС із Катаром попри корупційний скандал у Європейському парламенті, відомий як Qatargate.

Qatargate пов’язаний із підкупом чинних і колишніх посадовців Європарламенту. У межах розслідування, серед інших, була взята під варту вже колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, якій закидають незаконний лобізм на користь Катару. У зв’язку з розслідуванням Європарламент вже призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС.

Більше читайте у статті - Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.

Теми: Єврокомісіятуризм
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