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После скандала с топ-чиновником Еврокомиссия ужесточила правила для заграничных путешествий

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 21:47

Европейская комиссия пересмотрела свои правила относительно путешествий чиновников после того, как стало известно, что главный чиновник ЕС по вопросам транспорта подписал разрешение на собственные бесплатные перелеты в Катар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель Еврокомиссии на регулярном брифинге для журналистов во вторник объявил, что утром европейских чиновников проинформировали об ограничении на путешествия, оплаченные третьими сторонами.

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Кроме того, генеральные директора - высшие должностные лица в каждом генеральном директорате Еврокомиссии - должны будут консультироваться с соответствующим комиссаром при генеральном директорате или с главой кабинета министров для утверждения расходов на зарубежные поездки.

Генеральные директора могут санкционировать поездки, оплачиваемые властями государств-членов, международными организациями, как-то ООН и "Группа семи", а также государственными и частными университетами, только если они осуществляются с учебной целью.

Об изменении стало известно после разоблачения генерального директора транспортного транспортного департамента Еврокомиссии Генрика Хололея, который, как оказалось, пользовался бесплатными перелетами от правительства Катара и параллельно вел переговоры о двустороннем соглашении о перелетах.

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Сначала Еврокомиссия заявила, что эти полеты не содержали конфликта интересов. Но в понедельник там подтвердили, что ответственным за эту проверку был сам Хололей. Параллельно омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли начала расследование того, как Еврокомиссия распоряжается командировочными расходами, которые оплачиваются третьими сторонами.

Отметим, что в прошлом месяце Европейская комиссия заявляла, что не видит оснований для прекращения действия авиационного соглашения ЕС с Катаром, несмотря на коррупционный скандал в Европейском парламенте, известный как Qatargate.

Qatargate связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара. В связи с расследованием Европарламент уже приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.

Больше читайте в статье - Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте

Темы: Еврокомиссиятуризм
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