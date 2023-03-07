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После скандала с топ-чиновником Еврокомиссия ужесточила правила для заграничных путешествий

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 22:47

Европейская комиссия пересмотрела свои правила относительно путешествий чиновников после того, как стало известно, что главный чиновник ЕС по вопросам транспорта подписал разрешение на собственные бесплатные перелеты в Катар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Представитель Еврокомиссии на регулярном брифинге для журналистов во вторник объявил, что утром европейских чиновников проинформировали об ограничении на путешествия, оплаченные третьими сторонами.

Кроме того, генеральные директора - высшие должностные лица в каждом генеральном директорате Еврокомиссии - должны будут консультироваться с соответствующим комиссаром при генеральном директорате или с главой кабинета министров для утверждения расходов на зарубежные поездки.

Генеральные директора могут санкционировать поездки, оплачиваемые властями государств-членов, международными организациями, как-то ООН и "Группа семи", а также государственными и частными университетами, только если они осуществляются с учебной целью.

Об изменении стало известно после разоблачения генерального директора транспортного транспортного департамента Еврокомиссии Генрика Хололея, который, как оказалось, пользовался бесплатными перелетами от правительства Катара и параллельно вел переговоры о двустороннем соглашении о перелетах.

Сначала Еврокомиссия заявила, что эти полеты не содержали конфликта интересов. Но в понедельник там подтвердили, что ответственным за эту проверку был сам Хололей. Параллельно омбудсмен ЕС Эмили О'Рейли начала расследование того, как Еврокомиссия распоряжается командировочными расходами, которые оплачиваются третьими сторонами.

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Отметим, что в прошлом месяце Европейская комиссия заявляла, что не видит оснований для прекращения действия авиационного соглашения ЕС с Катаром, несмотря на коррупционный скандал в Европейском парламенте, известный как Qatargate.

Qatargate связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара. В связи с расследованием Европарламент уже приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.

Больше читайте в статье - Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте

Темы: Еврокомиссиятуризм
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