"Ганяли по полю, як тарганів": оператори БПЛА ТРО розігнали бродячу банду окупантів
Середа, 8 березня 2023, 13:58
Аеророзвідники 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ двома скидами з БПЛА поранили чотирьох російських солдат.
Джерело: відео 103-ї бригади, оприлюднене в соцмережах
Дослівно: "Ганяли окупантів по полю як тарганів!
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Перші дні весни виявилися зовсім не теплими для російських зайд, яким не пощастило потрапити на очі аеророзвідкам одного з батальйонів 103 бригади.
Двома влучними скидами наші оператори БПЛА розігнали цю бродячу банду в різні сторони, але четверо з них не скоро повернуться в стрій щоб знову грабувати і вбивати українців".
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