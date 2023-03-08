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"Ганяли по полю, як тарганів": оператори БПЛА ТРО розігнали бродячу банду окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 8 березня 2023, 13:58
Ганяли по полю, як тарганів: оператори БПЛА ТРО розігнали бродячу банду окупантів
скриншот

Аеророзвідники 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ двома скидами з БПЛА поранили чотирьох російських солдат.

Джерело: відео 103-ї бригади, оприлюднене в соцмережах

Дослівно: "Ганяли окупантів по полю як тарганів!

Перші дні весни виявилися зовсім не теплими для російських зайд, яким не пощастило потрапити на очі аеророзвідкам одного з батальйонів 103 бригади.

Двома влучними скидами наші оператори БПЛА розігнали цю бродячу банду в різні сторони, але четверо з них не скоро повернуться в стрій щоб знову грабувати і вбивати українців".

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Теми: війна
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