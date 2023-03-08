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"Гоняли по полю, как тараканов": операторы БПЛА ТРО разогнали бродячую банду оккупантов

Валентина РоманенкоСреда, 8 марта 2023, 13:58
Гоняли по полю, как тараканов: операторы БПЛА ТРО разогнали бродячую банду оккупантов
скриншот

Аэроразведчики 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ двумя сбросами с БПЛА ранили четырех российских солдат.

Источник: видео 103-й бригады, обнародованное в соцсетях

Дословно: "Гоняли оккупантов по полю как тараканов!

Первые дни весны оказались совсем не теплыми для российских захватчиков, которым не повезло попасться на глаза аэроразведчикам одного из батальонов 103 бригады.

Двумя точными сбросами наши операторы БПЛА разогнали эту бродячую банду в разные стороны, но четверо из них не скоро вернутся в строй чтобы снова грабить и убивать украинцев".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Украинские бойцы в очередной раз предостерегли незваных гостей: "Убирайтесь с украинской земли!".

Направление эффективной работы Сил обороны традиционно не раскрывается.

Темы: война
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