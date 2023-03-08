"Гоняли по полю, как тараканов": операторы БПЛА ТРО разогнали бродячую банду оккупантов

Аэроразведчики 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ двумя сбросами с БПЛА ранили четырех российских солдат.

Источник: видео 103-й бригады, обнародованное в соцсетях

Дословно: "Гоняли оккупантов по полю как тараканов!

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Первые дни весны оказались совсем не теплыми для российских захватчиков, которым не повезло попасться на глаза аэроразведчикам одного из батальонов 103 бригады.

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Двумя точными сбросами наши операторы БПЛА разогнали эту бродячую банду в разные стороны, но четверо из них не скоро вернутся в строй чтобы снова грабить и убивать украинцев".

Детали: Украинские бойцы в очередной раз предостерегли незваных гостей: "Убирайтесь с украинской земли!".

Направление эффективной работы Сил обороны традиционно не раскрывается.