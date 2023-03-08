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Росія збільшує залежність від ядерної зброї через поразки в Україні – американська розвідка

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 22:47

На тлі значних втрат конвенційних сил під час повномасштабної війни проти України Росія буде більш залежна від неконвенційних військових засобів і, ймовірно, все більше покладатиметься на них у втіленні своїх цілей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у відкритій частині звіту розвідувальної спільноти США про зовнішні загрози.

"Важкі втрати сухопутних військ і масштабні витрати на високоточні боєприпаси під час конфлікту погіршили наземні і повітряні звичайні можливості Москви і збільшили її залежність від ядерної зброї", – підкреслюється в документі.

Американська розвідка вважає, що на відновлення збройних сил Росії підуть роки, тому вона стане "ще більш залежною від ядерних, кібернетичних і космічних ядерних, кібернетичних і космічних можливостей".

Що стосується оцінки ядерного арсеналу Росії, у звіті підкреслюється, що він "найбільший і найпотужніший", але "безпека російських ядерних засобів викликає занепокоєння, незважаючи на покращення захисту, контролю та обліку матеріалів на російських ядерних об'єктах з 1990-х років".

"Протягом свого вторгнення в Україну Москва продовжувала демонструвати, що вважає свій ядерний потенціал необхідним для підтримання стримування і досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті проти США і НАТО", – вважає розвідка США.

Попри виснаження конвенційних військ в Україні, йдеться у звіті, Росія досі зберігає здатність розгортати військово-морські сили, бомбардувальну авіацію дальнього радіусу дії і невеликі повітряні і наземні сили загального призначення по всьому світу.

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Нагадаємо, американська розвідувальна спільнота вважає, що Росії наразі не вистачає боєприпасів і військ, щоб у 2023 році отримати значні територіальні здобутки в Україні, тож вона може перейти до стратегії утримування й оборони наявних позицій, затягуючи війну.

Теми: Росіярозвідкаядерна зброяСША
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