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Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід

Роман ПетренкоСубота, 1 квітня 2023, 10:49
Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід
фото УПЦ мп

Підозрюваного митрополита УПЦ МП Павла Лебідя викликали на допит в СБУ в суботу 1 квітня.

Джерело: сайт Лаври

Деталі: Зазначається, що на 12 годину Павла викликали на допит в СБУ після обшуків у нього вдома.

Його підозрюють у "порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

У мережі поширюють відео, на якому Павло каже, що йому "дали домашній арешт".

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
  • Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
  • Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
  • Він також відкрито погрожував президенту Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
  • Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.  

Теми: УПЦ МПрелігія
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