Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід

Підозрюваного митрополита УПЦ МП Павла Лебідя викликали на допит в СБУ в суботу 1 квітня.

Джерело: сайт Лаври

Деталі: Зазначається, що на 12 годину Павла викликали на допит в СБУ після обшуків у нього вдома.

Його підозрюють у "порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".

Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

У мережі поширюють відео, на якому Павло каже, що йому "дали домашній арешт".

Читайте також: Сім "смертних" гріхів владики Павла

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: