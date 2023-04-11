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Аксьонов визнав, що Крим ретельно готують до контрнаступу України

Олена РощінаВівторок, 11 квітня 2023, 15:17
Аксьонов визнав, що Крим ретельно готують до контрнаступу України
Сергей Аксенов, фото Крыминформ

Ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов похвалився сучасною ешелонованою обороною російської армії на анексованому півострові і заявив, що контрнаступ України окупантів не лякає.

Джерело: Telegram-канал Аксьонов Z 82

Пряма мова: "З приводу українського контрнаступу на Крим, про який зараз стільки говорять і пишуть усі кому не лінь.

Недооцінювати противника не можна, але абсолютно точно можна сказати, що ми до цього готові і ніякої катастрофи не буде.

Вважаю, що рішення про будівництво оборонних споруд у Криму і на підступах до півострова було правильним і обґрунтованим. Це не означає, що вони обов'язково будуть використані за своїм прямим призначенням. Ми зобов'язані були підготуватися до будь-якого розвитку подій, і ми це зробили".

Деталі: За запевненням Аксьонова, Збройні Сили РФ "збудували сучасну, глибоко ешелоновану оборону, багато зроблено і продовжує робитися" для забезпечення російських військових усім необхідним. 

"Сил більш ніж достатньо", – заявив ставленик Кремля в окупованому Криму.

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Цьому передувало: 3 квітня видання "The Washington Post" із посиланням на супутникові фотографії компанії "Maxar" написало, що Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу: всього за кілька тижнів окупанти побудували на півострові мережу окопів і загороджень.

Зокрема, російські окупанти спорудили укріплення в районах Медведівки, Вітіно та в інших частинах Криму. Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські гармати. З боку озера Сиваш вирито мережу окопів, довжина яких часом перевищує 900 метрів. Там також встановлено три ряди "зубів дракона" – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід.

Українські ЗМІ також повідомили, що російські військові вирили лінію окопів завдовжки понад 7 км на узбережжі Євпаторії і недалеко від цього курортного раніше міста.

Нагадаємо: Росія захопила Крим у 2014 році й відтоді послідовно перетворювала його на військову базу. Окупований півострів Крим став одним із плацдармів для повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Із літа 2022 року кримчани чують вибухи, під загрозою опиняються авіабази, флот та транспортні вузли окупантів. 

У березні 2023 року заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що російські бізнесмени тимчасово зупиняють свою діяльність у Криму, російські власники нерухомості виставляють на продаж свої будинки та квартири, бо люди зараз не зможуть "кайфувати" в Криму, як раніше. 

"Радіо Свобода" також повідомило, що росіяни не поспішають бронювати номери на літо в окупованому Криму через близькість до лінії фронту, є транспортні проблеми і загроза контрнаступу ЗСУ, тож туристичний сезон може провалитися.

Теми: Кримконтрнаступвійнаокупація
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