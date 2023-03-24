Травневих шашликів у Криму не буде, почалася деморалізація – Чийгоз
Російські бізнесмени тимчасово зупиняють свою діяльність у Криму, а російські власники нерухомості виставляють на продаж свої будинки та квартири за зниженими цінами, каже заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Джерело: Ахтем Чийгоз в ефірі програми "Радіо Свобода" "Свобода LIVE"
Пряма мова: "В них немає віри, що Крим залишиться в цій (російській – ред.) "гавані". Ціни дуже впали. Найважливіше, що немає російських інвесторів, вони кидають свої фірми і своє будівництво. На квартири немає запитів...
Ці процеси (зневіри і паніка – ред.) тривають, вони почалися з вересня минулого року, але останні наші "подарунки" по території Криму… Співвітчизники мої кажуть, що треба частіше "подарунки" надсилати, це дуже впливає на пришвидшення цих процесів. І не важливо: ми точно попали в якийсь об’єкт, або воно поруч впало, або вони збили, – але все це запускає процес деморалізації.
Не буде травневих шашликів в Криму – точно. Для них Крим був таким душевним: тепло, сонце, море. Цього вже немає. Найважливіше, що ми зруйнували їхні наміри кайфувати в Криму. Росіяни не люблять їхати туди, де небезпечно. Тому шашликів не буде".
Передісторія:
- Із серпня 2022 року в анексованому Росією Криму майже щодня чути звуки вибухів. Торік, зокрема, було атаковано авіабази на півострові й так званий "Кримський міст".
- 20 березня 2023 року у Джанкої на півночі Криму прогриміли вибухи, була атака безпілотниками. Українська сторона заявила про знищення ракет "Калібр".
- 22 березня окупанти заявили, що російські військові знищили 3 безпілотники, які атакували Чорноморський флот. А після цього кримські радіостанції почали транслювати повідомлення про необхідність евакуюватися з окупованого Криму.
- 24 березня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що російська окупаційна влада Криму почала вивозити свої сім'ї та майно з захопленого півострова.