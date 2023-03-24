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Травневих шашликів у Криму не буде, почалася деморалізація – Чийгоз

"Українська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 21:22
Травневих шашликів у Криму не буде, почалася деморалізація – Чийгоз
Ахтем Чийгоз, фото з Shutterstock

Російські бізнесмени тимчасово зупиняють свою діяльність у Криму, а російські власники нерухомості виставляють на продаж свої будинки та квартири за зниженими цінами, каже заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Джерело: Ахтем Чийгоз в ефірі програми "Радіо Свобода" "Свобода LIVE" 

Пряма мова: "В них немає віри, що Крим залишиться в цій (російській – ред.) "гавані". Ціни дуже впали. Найважливіше, що немає російських інвесторів, вони кидають свої фірми і своє будівництво. На квартири немає запитів...

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Ці процеси (зневіри і паніка – ред.) тривають, вони почалися з вересня минулого року, але останні наші "подарунки" по території Криму… Співвітчизники мої кажуть, що треба частіше "подарунки" надсилати, це дуже впливає на пришвидшення цих процесів. І не важливо: ми точно попали в якийсь об’єкт, або воно поруч впало, або вони збили, – але все це запускає процес деморалізації.

Не буде травневих шашликів в Криму – точно. Для них Крим був таким душевним: тепло, сонце, море. Цього вже немає. Найважливіше, що ми зруйнували їхні наміри кайфувати в Криму. Росіяни не люблять їхати туди, де небезпечно. Тому шашликів не буде".

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Теми: КриманексіяокупаціяРосія
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