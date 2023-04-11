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Аксенов признал, что Крым тщательно готовят к контрнаступлению Украины

Елена РощинаВторник, 11 апреля 2023, 15:17
Аксенов признал, что Крым тщательно готовят к контрнаступлению Украины
Сергій Аксьонов, фото Крыминформ

Ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов похвалился современной эшелонированной обороной российской армии на оккупированном полуострове и заявил, что контрнаступление Украины оккупантов не пугает. 

Источник: Telegram-канал Аксёнов Z 82

Прямая речь: "По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень.

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Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет.

Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали".

Детали: По уверению Аксенова, Вооруженные Силы РФ "выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться" для обеспечения российских военных всем необходимым. 

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"Сил более чем достаточно", – заявил ставленник Кремля в оккупированном Крыму.

Этому предшествовало: 3 апреля издание "The Washington Post" со ссылкой на спутниковые фотографии компании "Maxar" написало, что Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению: всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове сеть окопов и заграждений.

В частности, российские оккупанты соорудили укрепления в районах Медведевки, Витино и в других частях Крыма. Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, рвы и артиллерийские орудия. Со стороны озера Сиваш вырыта сеть окопов, длина которых порой превышает 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона" – бетонных противотанковых заграждений в форме пирамид.

Украинские СМИ также сообщили, что российские военные вырыли линию окопов протяженностью более 7 км на побережье Евпатории и недалеко от этого курортного ранее города.

Напомним: Россия захватила Крым в 2014 году и с тех пор последовательно превращала его в военную базу. Оккупированный полуостров Крым стал одним из плацдармов для полномасштабного вторжения РФ в Украину. С лета 2022 года крымчане слышат взрывы, под угрозой оказываются авиабазы, флот и транспортные узлы оккупантов. 

В марте 2023 года заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что российские бизнесмены приостанавливают свою деятельность в Крыму, российские владельцы недвижимости выставляют на продажу свои дома и квартиры, потому что люди сейчас не смогут "кайфовать" в Крыму, как раньше. 

"Радио Свобода" также сообщило, что россияне не спешат бронировать номера на лето в оккупированном Крыму из-за близости к линии фронта, есть транспортные проблемы и угроза контрнаступления ВСУ, поэтому туристический сезон может провалиться.

Темы: Крымконтрнаступлениевойнаоккупация
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