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Окупанти готують план евакуації із Запорізької АЕС – Спротив

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 квітня 2023, 12:23
Окупанти готують план евакуації із Запорізької АЕС – Спротив
Ілюстартивне фото з GettyImages

Російські окупанти готують план евакуації працівників "Росатому" із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву 

Деталі: За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників "Росатому" попередили, що незабаром може початись примусова евакуація. Тому вони мають надати списки їхніх родичів та бути готовими виїхати за потреби.

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Що цьому передувало: 

  • На початку квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники проводять підготовку для евакуації до Криму населення окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

Теми: ЗАЕСевакуаціяЕнергодарокупація
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