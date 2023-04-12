Окупанти готують план евакуації із Запорізької АЕС – Спротив

Російські окупанти готують план евакуації працівників "Росатому" із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Деталі: За інформацією ЦНС, колаборантів та завезених росіянами працівників "Росатому" попередили, що незабаром може початись примусова евакуація. Тому вони мають надати списки їхніх родичів та бути готовими виїхати за потреби.

Читайте також: "Ми тут як раби 21-го століття". Що відбувається на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі

Що цьому передувало: