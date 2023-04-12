Оккупанты готовят план эвакуации с Запорожской АЭС – Сопротивление

Российские оккупанты готовят план эвакуации работников "Росатома" с захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления

Детали: По информации ЦНС, коллаборантов и завезенных россиянами работников "Росатома" предупредили, что вскоре может начаться принудительная эвакуация. Поэтому они должны предоставить списки их родственников и быть готовыми выехать при необходимости.

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Что этому предшествовало: