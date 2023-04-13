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Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 05:33
Боррель глибоко шокований стратою українського військового
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова: "Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

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Теми: ЄСвійнаполоненівбивство
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