Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового
Четвер, 13 квітня 2023, 05:33
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.
Джерело: Боррель у Twitter
Пряма мова: "Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.
Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно".
Передісторія:
- Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.
- Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.
- До вбивства українського військовополоненого, якому – ще живому – відрізали голову, причетна ПВК Вагнера, повідомив засновник російської правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осечкін.