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Боррель "глубоко шокирован" казнью украинского военного

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 05:33
Боррель глубоко шокирован казнью украинского военного
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он "глубоко шокирован" увиденным видео, на котором россияне отрезают голову украинскому военному.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновники и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности.

Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется".

Предыстория:

  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.

Темы: ЕСвойнапленныеубийство
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