Боррель "глубоко шокирован" казнью украинского военного
Четверг, 13 апреля 2023, 05:33
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он "глубоко шокирован" увиденным видео, на котором россияне отрезают голову украинскому военному.
Источник: Боррель в Twitter
Прямая речь: "Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновники и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности.
Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется".
Предыстория:
- Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
- Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
- Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.