Боррель "глубоко шокирован" казнью украинского военного

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что он "глубоко шокирован" увиденным видео, на котором россияне отрезают голову украинскому военному.

Источник: Боррель в Twitter

Прямая речь: "Глубоко шокирован жестоким видео обезглавливания украинского военнопленного. Это ужасное нарушение Женевских конвенций. Все виновники и соучастники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности.

Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется".

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