Кількість загиблих у Слов’янську зросла до 13, під завалами можуть бути ще 2 осіб
Неділя, 16 квітня 2023, 17:57
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов’янська на Донеччині зросла до 13, ще 22 людини дістали поранень.
Джерело: головне управління ДСНС України у Донецькій області
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Дослівно: "Станом на 16:00 16 квітня на місці завалу вилучено тіло загиблої жінки. Наразі проведено розбір 153 т зруйнованих будівельних конструкцій, роботи тривають. Загалом на місці події було вилучено з-під завалів тіла 7 людей, 2 людей вдалося врятувати.
За інформацією від Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 2 осіб.
Всього внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 35 осіб, в тому числі 13 людей загинуло, 22 отримали поранення".
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Передісторія:
- Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська.
- У суботу кількість загиблих зросла до 11.
- За словами Зеленського, внаслідок ракетного удару росіян по Слов’янську 14 квітня пошкоджено понад 50 житлових будинків, з них більше 30 – багатоквартирні.