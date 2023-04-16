Количество погибших в Славянске возросло до 13, под завалами могут быть еще 2 человека

Количество погибших в результате обстрела Славянска в Донецкой области возросло до 13, еще 22 человека получили ранения.

Источник: главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Дословно: "По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала изъято тело погибшей женщины. Сейчас проведен разбор 153 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Всего на месте происшествия были изъяты из-под завалов тела 7 человек, 2 человек удалось спасти.

По информации от Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще 2 человек.

Всего в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадало 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения".

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