Количество погибших в Славянске возросло до 13, под завалами могут быть еще 2 человека
Воскресенье, 16 апреля 2023, 17:57
Количество погибших в результате обстрела Славянска в Донецкой области возросло до 13, еще 22 человека получили ранения.
Источник: главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области
Дословно: "По состоянию на 16:00 16 апреля на месте завала изъято тело погибшей женщины. Сейчас проведен разбор 153 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Всего на месте происшествия были изъяты из-под завалов тела 7 человек, 2 человек удалось спасти.
По информации от Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще 2 человек.
Всего в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадало 35 человек, в том числе 13 человек погибли, 22 получили ранения".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска.
- В субботу количество погибших возросло до 11.
- По словам Зеленского, в результате ракетного удара россиян по Славянску 14 апреля повреждено более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.