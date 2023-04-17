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Зимово-весняний наступ Росії провалився – Буданов 

Олена РощінаПонеділок, 17 квітня 2023, 20:20
Зимово-весняний наступ Росії провалився – Буданов 
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що 31 березня поточного року провалилася чергова спроба російського наступу.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв'ю NV.UA

Пряма мова: "31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу – так званого зимово-весняного. Ось офіційно я вам (кажу – ред.). 

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31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову-таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася.

Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде. 

Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення".

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Деталі: За словами Буданова, винятками є два райони: спроба захопити Бахмут і спроба оточити Авдіївку з півночі; а все інше – "лінія (фронту) стоїть".

Також керівник ГУР сказав, що спроба РФ захопити Бахмут триває з червня 2022 року – вже майже рік, як вони його нібито "захопили", але місто досі "стоїть" попри складну ситуацію там. 

При цьому з приводу контрнаступу України Буданов порадив "не слухати весь той шлак, який несеться по інтернету" про те, що він "зараз почнеться" чи що "його скасували".

Цьому передувало: 1 квітня військова розвідка Великої Британії підсумувала, що плани начальника Генерального штабу ЗС Росії Валерія Герасимова розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. Раніше передбачалося, що він почнеться навесні

За даними ЗМІ, контрнаступ українців відкладається через погану погоду, повільне постачання Заходом техніки і боєприпасів, а також "злив" секретних документів Пентагону, де йшлося про вразливі місця в українській ППО.

Теми: Будановвійнаконтрнаступрозвідка
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