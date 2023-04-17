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Зимне-весеннее наступление России провалилось – Буданов 

Елена РощинаПонедельник, 17 апреля 2023, 20:20
Зимне-весеннее наступление России провалилось – Буданов 
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 31 марта текущего года провалилась очередная попытка российского наступления.

Источник: Кирилл Буданов в интервью NV.UA

Прямая речь: "31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления – так называемого зимне-весеннего. Вот официально я вам (говорю – ред.). 

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31 марта они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Опять-таки, это даже не пятая уже попытка, которая провалилась.

Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции у России по состоянию на сейчас нет и в ближайшее время не будет. 

Россия перешла к стратегической оборонительной операции. Их задача – это удержать захваченные наши территории, сорвав нашу наступательную операцию по их освобождению".

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Детали: По словам Буданова, исключениями являются два района: попытка захватить Бахмут и попытка окружить Авдеевку с севера; все остальное – "линия (фронта) стоит".

Также руководитель ГУР сказал, что попытка РФ захватить Бахмут продолжается с июня 2022 года – уже почти год, как они его якобы "захватили", но город до сих пор "стоит", несмотря на сложную ситуацию там. 

При этом по поводу контрнаступления Украины Буданов посоветовал "не слушать весь тот шлак, который несется по интернету" о том, что оно "сейчас начнется" или что "его отменили".

Этому предшествовало: 1 апреля военная разведка Великобритании подытожила, что планы начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова расширить подконтрольные территории Донбасса во время зимнего наступления потерпели неудачу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что контрнаступление украинских сил может начаться летом. Ранее предполагалось, что оно начнется весной.

По данным СМИ, контрнаступление украинцев откладывается из-за плохой погоды, медленных поставок Западом техники и боеприпасов, а также "слива" секретных документов Пентагона, где говорилось об уязвимых местах в украинской ПВО.

Темы: Будановвойнаконтрнаступлениеразведка
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