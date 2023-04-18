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Громадянством Корбана займався не Зеленський чи Єрмак – Філатов

Роман Кравець, Альона Мазуренко Вівторок, 18 квітня 2023, 10:03
Громадянством Корбана займався не Зеленський чи Єрмак – Філатов
Борис Філатов, Фото: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що президенту хтось "підсунув" указ про позбавлення громадянства керівника штабу ради тероборони Дніпра Геннадія Корбана. Наразі Корбан, за словами Філатова, десь в Європі і постійно змінює місце проживання. 

Джерело: інтерв'ю Філатова "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз такий час, що не ставлять зайвих запитань. Я абсолютно відверто кажу: десь у Європі, може, в Ізраїлі. Їздить туди-сюди, змінює місто проживання. Я його не запитую.

Деталі: Філатов розповів, що Корбан продовжує бути "керівником штабу ради тероборони Дніпра": "Ніхто не бачив жодних документів стосовно того, що його позбавили громадянства, Геннадій формально залишається керівником штабу".

За словами мера Дніпра, Корбан подав до суду і оскаржує рішення про позбавлення громадянства: "Адвокати звертаються в міграційну службу, пишуть у прикордонну службу, міграційна відправляє в прикордонну, прикордонна в міграційну".

Філатов заявив, що намагався розібратися, за що у Корбана забрали громадянство, але так і не розібрався.

Пряма мова: "Це було несправедливо. Йому треба повернути громадянство. По-друге, ця історія ірраціональна. Був хтось, хто там постійно капав отрутою, і на емоціях цей указ був підписаний або підсунутий на підпис.

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А потім, коли вже все зроблено, назад це дуже важко відкрутити. От хто був цей хтось – я думаю, що ми розберемося рано чи пізно...

Я не знаю (хто це був - ред), можу тільки здогадуватися. Але розумію, що це не президент займався Корбаном. Де президент, а де Корбан? Або де Єрмак і де Корбан? У них багато інших завдань.

Що, вони будуть сидіти і щось там думати про Корбана? Ні. Але хтось приходив і щось казав. А може, указ і підсунув".

Деталі: На питання, чи є у Корбана громадянство Ізраїлю, Філатов заявив, що не знає цього: "Такі питання я не ставлю, особливо близьким людям...З ким ти спиш під ковдрою, де у тебе рахунки – такого роду питання некоректно задавати. Навіть своїм друзям".

Знати більше: Борис Філатов: Взяв у Залужного автограф для аукціону, потім мені дзвонили й запитували: "Що ви там замишляєте?"

Що передувало:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.
  • Після цього Корбан зустрічався з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц, яка раніше критикувала Єрмака і те, як Україна розпоряджається наданою Заходом зброєю.
  • Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан за порадою адвокатів уникає відповіді на питання про своє громадянство, але розказав, що в Україні мільйони людей мають паспорти інших держав.

Читайте також: Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство

Геннадій Корбан: Сьогодні ми добудовуємо четверту межу оборони. Це моє місто. Тут мешкають мої батьки. Я захищатиму його

Теми: КорбангромадянствоФілатовДніпро
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