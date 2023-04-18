Гражданством Корбана занимался не Зеленский или Ермак – Филатов

Городской голова Днепра Борис Филатов считает, что президенту кто-то "подсунул" указ о лишении гражданства руководителя штаба совета теробороны Днепра Геннадия Корбана. Сейчас Корбан, по словам Филатова, где-то в Европе и постоянно меняет место жительства.

Источник: интервью Филатова "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас такое время, что не задают лишних вопросов. Я абсолютно откровенно говорю: где-то в Европе, может, в Израиле. Ездит туда-сюда, меняет город проживания. Я его не спрашиваю.

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Детали: Филатов рассказал, что Корбан продолжает быть "руководителем штаба совета теробороны Днепра": "Никто не видел никаких документов о том, что его лишили гражданства, Геннадий формально остается руководителем штаба".

По словам мэра Днепра, Корбан подал в суд и оспаривает решение о лишении гражданства: "Адвокаты обращаются в миграционную службу, пишут в пограничную службу, миграционная отправляет в пограничную, пограничная в миграционную".

Филатов заявил, что пытался разобраться, за что у Корбана забрали гражданство, но так и не разобрался.

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Прямая речь: "Это было несправедливо. Ему надо вернуть гражданство. Во-вторых, эта история иррациональна. Был кто-то, кто там постоянно капал ядом, и на эмоциях этот указ был подписан или подсунут на подпись.

А потом, когда уже все сделано, назад это очень трудно открутить. Вот кто был этот кто-то - я думаю, что мы разберемся рано или поздно...

Я не знаю (кто это был - ред), могу только догадываться. Но понимаю, что это не президент занимался Корбаном. Где президент, а где Корбан? Или где Ермак и где Корбан? У них много других задач.

Что, они будут сидеть и что-то там думать о Корбане? Нет. Но кто-то приходил и что-то говорил. А может, указ и подсунул".

Детали: На вопрос, есть ли у Корбана гражданство Израиля, Филатов заявил, что не знает этого: "Такие вопросы я не задаю, особенно близким людям...С кем ты спишь под одеялом, где у тебя счета - такого рода вопросы некорректно задавать. Даже своим друзьям".

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Что предшествовало:

22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.

Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".

28 июля президент ВладимирЗеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

После этого Корбан встречался с американским политиком от Республиканской партии Викторией Спартц, ранее критиковавшей Ермака и то, как Украина распоряжается предоставленным Западом оружием.

Лишенный украинского гражданства бизнесмен и глава Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан по совету адвокатов избегает ответа на вопрос о своем гражданстве, но рассказал, что в Украине миллионы людей имеют паспорта других государств.

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Геннадий Корбан: Сегодня мы достраиваем четвертый рубеж обороны. Это мой город. Тут живут мои родители. Я буду его защищать