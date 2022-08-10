Корбан мовчить про громадянство за порадою юристів, але каже – в Україні купа ізраїльських паспортів

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан за порадою адвокатів уникає відповіді на питання про своє громадянство, але розказав, що в Україні мільйони людей мають паспорти інших держав.

Джерело: Корбан в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Корбана: "В мене була розмова з юристами зараз, міжнародна юридична група, яка займається моїм кейсом, готує серйозні позови проти України в Європейському суді, бо по суті мене розлучили з членами моєї родини, що ну просто нонсенс. Юристи готують різні кейси, тому мені дуже наполегливо рекомендували будь-які питання про стосунки з державою Україна, інші якісь стосунки – не розкривати в інтерв'ю, для того, щоб не вплинути на розгляд у судах. Тож ось коротке пояснення".

Деталі: За словами Корбана, те, що його позбавили українського громадянства, має "дуже глибокі і далекосяжні наслідки".

Пряма мова голови Штабу тероборони Дніпра: "Я поясню: адже насправді піднялася велика інституційна проблема в країні. У країні 40 млн осіб, з яких, я думаю, що 10 млн, напевно, мають паспорти (інших держав – ред.), я зараз не про себе. Я говорю про інституційну проблему.

Ми знаємо, що на Закарпатті прикордонні угорці мають угорські паспорти, багато людей зі Львівської області мають польські паспорти, люди, які живуть у Чернівцях, мають румунські паспорти. Єврейські громади, які є не лише в Дніпрі, а по всій Україні, люди, які живуть в Україні, народилися в Україні, багато з них мають паспорти Ізраїлю".

Деталі: За словами Корбана, проблема з подвійними паспортами в Україні – інституційна, і її "треба вирішувати".

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Він також додав, що "президент, коли йшов на вибори, обіцяв вирішити цю проблему", зокрема, ухвалити закон про подвійне громадянство для таких людей.

Для себе Корбан визначив кілька версій, чому його позбавили українського громадянства. Перша – заяви про його зустрічі з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц.

Друга версія – дружба з журналістом Юрієм Бутусовим, з яким він товаришує з 2010 року і нібито має якесь відношення до видання Бутусова "Цензор.НЕТ". Причину Корбан вбачає в тому, що Бутусов "дуже гостро критикує владу".

І третя версія – "системне нерозуміння…, яке виникло вже в процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів". Зокрема, через те, що Дніпро з першого дня війни усі гроші, які були у бюджеті – капітальні витрати – почав витрачати на армію і на територіальну оборону, і на 1 серпня "перевиконав бюджет". І це чомусь, за словами Корбана, "нікому не сподобалося", "виникли якісь ревнощі".

Наразі Корбан перебуває в Лондоні. За його словами, він має 5-річну візу, крім того, його дитина навчається в Лондоні, і він має ще візу як батька, який супроводжував дитину на навчання. Також його сім'я у Великобританії отримала тимчасовий дозвіл на тривале перебування.

Корбан наголошує, що є громадянином України і обов'язково повернеться додому.

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