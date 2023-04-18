Пєсков: Росія послухає лише ті пропозиції "миру", які в її інтересах
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова розглянути лише ті ідеї щодо завершення війни в Україні, які беруть до уваги її "інтереси".
Джерело: ТАСС
Деталі: Пєсков сказав, що Кремль не має інформації про план президента Франції Еммануеля Макрона щодо підготовки разом із Китаєм (КНР) переговорів між РФ і Україною.
А ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні рано давати оцінки, треба дізнатися нюанси, сказав він.
Пєсков заявив, що РФ "готова прислухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви".
Раніше у Кремлі давали зрозуміти, що російській війська не підуть із захоплених територій України і будь-які переговори мають враховувати "реалії на землі", тобто окупацію півдня і сходу України.
Передісторія:
- Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже влітку 2023 року.
- Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва на початку квітня пропонував Україні відмовитися від Криму, щоб припинити війну, а потім обговорював у Китаї й ОАЕ спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.
- У Міністерстві закордонних справ України запросили президента Бразилії в Україну, щоб він зрозумів справжню сутність війни.