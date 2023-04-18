Пєсков: Росія послухає лише ті пропозиції "миру", які в її інтересах

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова розглянути лише ті ідеї щодо завершення війни в Україні, які беруть до уваги її "інтереси".

Джерело: ТАСС

Деталі: Пєсков сказав, що Кремль не має інформації про план президента Франції Еммануеля Макрона щодо підготовки разом із Китаєм (КНР) переговорів між РФ і Україною.

А ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні рано давати оцінки, треба дізнатися нюанси, сказав він.

Пєсков заявив, що РФ "готова прислухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви".

Раніше у Кремлі давали зрозуміти, що російській війська не підуть із захоплених територій України і будь-які переговори мають враховувати "реалії на землі", тобто окупацію півдня і сходу України.

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