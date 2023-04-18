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Песков: Россия послушает только те предложения "мира", которые в ее интересах

Елена РощинаВторник, 18 апреля 2023, 13:08
Песков: Россия послушает только те предложения мира, которые в ее интересах
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть только те идеи по завершению войны в Украине, которые принимают во внимание ее "интересы".

Источник: ТАСС

Детали: Песков сказал, что Кремль не располагает информацией о плане президента Франции Эмманюэля Макрона по подготовке вместе с Китаем (КНР) переговоров между РФ и Украиной.

А инициативе Бразилии по урегулированию в Украине рано давать оценки, надо узнать нюансы, сказал он.

Песков заявил, что РФ "готова прислушиваться к любым идеям по урегулированию на Украине, которые принимают во внимание интересы Москвы".

Ранее в Кремле давали понять, что российские войска не уйдут с захваченных территорий Украины и любые переговоры должны учитывать "реалии на земле", то есть оккупацию юга и востока Украины.

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Темы: Росcияпереговорымирвойна
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