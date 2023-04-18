Песков: Россия послушает только те предложения "мира", которые в ее интересах
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть только те идеи по завершению войны в Украине, которые принимают во внимание ее "интересы".
Источник: ТАСС
Детали: Песков сказал, что Кремль не располагает информацией о плане президента Франции Эмманюэля Макрона по подготовке вместе с Китаем (КНР) переговоров между РФ и Украиной.
А инициативе Бразилии по урегулированию в Украине рано давать оценки, надо узнать нюансы, сказал он.
Песков заявил, что РФ "готова прислушиваться к любым идеям по урегулированию на Украине, которые принимают во внимание интересы Москвы".
Ранее в Кремле давали понять, что российские войска не уйдут с захваченных территорий Украины и любые переговоры должны учитывать "реалии на земле", то есть оккупацию юга и востока Украины.
Предыстория:
- Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже летом 2023 года.
- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в начале апреля предлагал Украине отказаться от Крыма, чтобы прекратить войну, а затем обсуждал в Китае и ОАЭ совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.
- В Министерстве иностранных дел Украины пригласили президента Бразилии в Украину, чтобы он понял истинную сущность войны.