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Оборонці України підбили 4 ворожих танки і 23 безпілотники за добу

Олена РощінаСереда, 19 квітня 2023, 08:09

За минулу добу Сили оборони України знищили близько 620 ворогів, 4 російських танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і 23 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 665 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12) од,
  • артилерійських систем  – 2 819 (+9) од,
  • РСЗВ – 538 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 330 (+0).

Дані уточнюються.

 

Цьому передувало: 18 квітня було знешкоджено 7 БПЛА: у районі Запоріжжя – 6 безпілотників, ще одного збито на околицях Дніпра. У ніч на 19 квітня росіяни атакували Одещину дронами, Сили оборони знищили 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed". В Одеській області також було влучання в об’єкт інфраструктури.

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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