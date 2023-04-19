Оборонці України підбили 4 ворожих танки і 23 безпілотники за добу
Середа, 19 квітня 2023, 08:09
За минулу добу Сили оборони України знищили близько 620 ворогів, 4 російських танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем і 23 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 665 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12) од,
- артилерійських систем – 2 819 (+9) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2376 (+23),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 330 (+0).
Дані уточнюються.
Цьому передувало: 18 квітня було знешкоджено 7 БПЛА: у районі Запоріжжя – 6 безпілотників, ще одного збито на околицях Дніпра. У ніч на 19 квітня росіяни атакували Одещину дронами, Сили оборони знищили 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed". В Одеській області також було влучання в об’єкт інфраструктури.
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