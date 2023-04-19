Защитники Украины подбили 4 вражеских танка и 23 беспилотника за сутки
Среда, 19 апреля 2023, 08:09
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили порядка 620 врагов, 4 российских танка, 12 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем и 23 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 183 750 (+620) человек ликвидировано,
- танков – 3 665 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7 110 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2 819 (+9) ед,
- РСЗО – 538 (+0) ед,
- средства ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16) ед,
- специальная техника – 330 (+0).
Данные уточняются.
Этому предшествовало: 18 апреля было обезврежено 7 БПЛА: в районе Запорожья – 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра. В ночь на 19 апреля россияне атаковали Одесскую область дронами, Силы обороны уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed". В Одесской области также было попадание в объект инфраструктуры.
ВИДЕО ДНЯ