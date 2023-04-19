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Защитники Украины подбили 4 вражеских танка и 23 беспилотника за сутки

Елена РощинаСреда, 19 апреля 2023, 08:09

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили порядка 620 врагов, 4 российских танка, 12 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем и 23 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 183 750 (+620) человек ликвидировано,
  • танков – 3 665 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 110 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2 819 (+9) ед,
  • РСЗО – 538 (+0) ед,
  • средства ПВО – 285 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16) ед,
  • специальная техника – 330 (+0).

Данные уточняются.

 

Этому предшествовало: 18 апреля было обезврежено 7 БПЛА: в районе Запорожья – 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра. В ночь на 19 апреля россияне атаковали Одесскую область дронами, Силы обороны уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed". В Одесской области также было попадание в объект инфраструктуры.

Темы: войнаРосcияГенштаб
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