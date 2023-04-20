Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генпрокурор Костін у США обговорив визнання найманців "Вагнера" терористами

Олена РощінаЧетвер, 20 квітня 2023, 19:33
Генпрокурор Костін у США обговорив визнання найманців Вагнера терористами
Andriy Kostin and Sheldon Whitehouse, фото з Twitter Костіна

Генеральний прокурор Андрій Костін перебуває з візитом у США, під час зустрічі з сенатором Шелдоном Вайтхаусом він говорив про важливість визнання російських найманців "групи Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Джерело: Twitter Андрія Костіна, Telegram Офісу генерального прокурора

Деталі: Костін подякував сенатору Вайтхаусу за ініціювання "Акту про притягнення до відповідальності російських найманців", який визнає "групу Вагнера" іноземною терористичною організацією. 

Реклама:

Він очікує, що це означатиме більше санкцій та інструментів для припинення злочинної діяльності ПВК "Вагнер". 

Пряма мова Костіна: "Україна розслідує жахливі інциденти, до яких причетні "вагнерівці". Ці випадки можна кваліфікувати щонайменше як воєнні злочини. Нещодавно світ здригнувся від зізнань колишніх членів угруповання у масових вбивствах мирних українців, у тому числі дітей.

Сподіваюся, Сенат підтримає цю резолюцію. Відповідне визначення "групи Вагнера" й застосування до неї санкцій, так само як і розслідування та притягнення до відповідальності окремих найманців, необхідні для припинення її злочинної діяльності в Україні та світі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Костін АндрійгенпрокурорСШАВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Костін Андрій
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Посади не врятують: Костін підсумував підозри топчиновникам
Генпрокурор Костін призначив нових заступників
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Президент заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: