Генпрокурор Костін у США обговорив визнання найманців "Вагнера" терористами

Генеральний прокурор Андрій Костін перебуває з візитом у США, під час зустрічі з сенатором Шелдоном Вайтхаусом він говорив про важливість визнання російських найманців "групи Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Джерело: Twitter Андрія Костіна, Telegram Офісу генерального прокурора

Деталі: Костін подякував сенатору Вайтхаусу за ініціювання "Акту про притягнення до відповідальності російських найманців", який визнає "групу Вагнера" іноземною терористичною організацією.

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Він очікує, що це означатиме більше санкцій та інструментів для припинення злочинної діяльності ПВК "Вагнер".

Пряма мова Костіна: "Україна розслідує жахливі інциденти, до яких причетні "вагнерівці". Ці випадки можна кваліфікувати щонайменше як воєнні злочини. Нещодавно світ здригнувся від зізнань колишніх членів угруповання у масових вбивствах мирних українців, у тому числі дітей.

Сподіваюся, Сенат підтримає цю резолюцію. Відповідне визначення "групи Вагнера" й застосування до неї санкцій, так само як і розслідування та притягнення до відповідальності окремих найманців, необхідні для припинення її злочинної діяльності в Україні та світі".

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Особисто вдячний Сенатору Шелдону Вайтхаусу за ініціювання «Акту про притягнення до відповідальності російських найманців», який визнає «групу Вагнера» іноземною терористичною організацією. Це означатиме більше санкцій та інструментів для припинення її злочинної діяльності. 1/3 pic.twitter.com/4w7i4JNPiU — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) April 20, 2023

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