Генпрокурор Костин в США обсудил признание наемников "Вагнера" террористами

Генеральный прокурор Андрей Костин находится с визитом в США, во время встречи с сенатором Шелдоном Уайтхаусом он говорил о важности признания российских наемников "группы Вагнера" иностранной террористической организацией.

Источник: Twitter Андрея Костина, Telegram Офиса генерального прокурора

Детали: Костин поблагодарил сенатора Уайтхауса за инициирование "Акта о привлечении к ответственности российских наемников", который признает "группу Вагнера" иностранной террористической организацией.

Он ожидает, что это будет означать больше санкций и инструментов для прекращения преступной деятельности ЧВК "Вагнер".

Прямая речь Костина: "Украина расследует ужасные инциденты, к которым причастны "вагнеровцы". Эти случаи можно квалифицировать как минимум как военные преступления. Недавно мир содрогнулся от признаний бывших членов группировки в массовых убийствах мирных украинцев, в том числе детей.

Надеюсь, Сенат поддержит эту резолюцию. Соответствующее определение "группы Вагнера" и применение к ней санкций, равно как и расследование и привлечение к ответственности отдельных наемников, необходимы для прекращения ее преступной деятельности в Украине и мире".

Особисто вдячний Сенатору Шелдону Вайтхаусу за ініціювання «Акту про притягнення до відповідальності російських найманців», який визнає «групу Вагнера» іноземною терористичною організацією. Це означатиме більше санкцій та інструментів для припинення її злочинної діяльності. 1/3 pic.twitter.com/4w7i4JNPiU ВИДЕО ДНЯ April 20, 2023

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