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Генпрокурор Костин в США обсудил признание наемников "Вагнера" террористами

Елена РощинаЧетверг, 20 апреля 2023, 19:33
Генпрокурор Костин в США обсудил признание наемников Вагнера террористами
Andriy Kostin and Sheldon Whitehouse, фото из Twitter Костина

Генеральный прокурор Андрей Костин находится с визитом в США, во время встречи с сенатором Шелдоном Уайтхаусом он говорил о важности признания российских наемников "группы Вагнера" иностранной террористической организацией.

Источник: Twitter Андрея Костина, Telegram Офиса генерального прокурора

Детали: Костин поблагодарил сенатора Уайтхауса за инициирование "Акта о привлечении к ответственности российских наемников", который признает "группу Вагнера" иностранной террористической организацией. 

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Он ожидает, что это будет означать больше санкций и инструментов для прекращения преступной деятельности ЧВК "Вагнер". 

Прямая речь Костина: "Украина расследует ужасные инциденты, к которым причастны "вагнеровцы". Эти случаи можно квалифицировать как минимум как военные преступления. Недавно мир содрогнулся от признаний бывших членов группировки в массовых убийствах мирных украинцев, в том числе детей.

Надеюсь, Сенат поддержит эту резолюцию. Соответствующее определение "группы Вагнера" и применение к ней санкций, равно как и расследование и привлечение к ответственности отдельных наемников, необходимы для прекращения ее преступной деятельности в Украине и мире".

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Предыстория:

  • Осенью 2022 года Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность объявления частной военной компании "Вагнера", связанной с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, иностранной террористической организацией.
  • В декабре сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин представили двухпартийный законопроект под названием "О привлечении к ответственности российских наемников" (HARM), который требует от государственного секретаря США признать ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией.
  • В марте 2023 года СМИ писали, что между Конгрессом и президентом США Байденом назревает спор относительно того, признавать ли террористической организацией российскую ЧВК "Вагнер", которая воюет в Украине и обвиняется в ужасных зверствах.

Темы: Костин АндрейгенпрокурорСШАВагнер
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