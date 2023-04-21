Електронні повістки в Росії: Кремль запевняє, що про нову хвилю мобілізації не йдеться
П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:51
На тлі введення електронних повісток у Росії в Кремлі запевняють, що про нову хвилю мобілізації не йдеться.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "У Кремлі немає жодних розмов про якусь хвилю мобілізації".
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Деталі: Водночас він додав, що в Росії зараз удосконалюють усю систему роботи військкоматів.
Передісторія:
- 14 квітня президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запровадив створення реєстру військовозобов'язаних та закрив кордони для ухилянтів.
- Повідомлялося, що розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову – зокрема, призивати на військову службу через портал "Держпослуги" будуть у Москві.
- Військовий комісар російської столиці Максим Локтєв розповів, що у Москві призовників, які живуть не за місцем реєстрації, вистежують за допомогою міської системи відеоспостереження.
- 20 квітня повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі також почали розсилати електронні повістки в рамках весняного призову в Росії.
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