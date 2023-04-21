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Електронні повістки в Росії: Кремль запевняє, що про нову хвилю мобілізації не йдеться

Ірина БалачукП'ятниця, 21 квітня 2023, 12:51
Електронні повістки в Росії: Кремль запевняє, що про нову хвилю мобілізації не йдеться
Російські призовники. Фото ura.news

На тлі введення електронних повісток у Росії в Кремлі запевняють, що про нову хвилю мобілізації не йдеться.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "У Кремлі немає жодних розмов про якусь хвилю мобілізації".

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Деталі: Водночас він додав, що в Росії зараз удосконалюють усю систему роботи військкоматів.

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Теми: Росіяпризовмобілізація
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