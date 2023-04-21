Электронные повестки в России: Кремль уверяет, что о новой волне мобилизации речь не идет
Пятница, 21 апреля 2023, 12:51
На фоне введения электронных повесток в России в Кремле уверяют, что речь о новой волне мобилизации не идет.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации".
Детали: При этом он добавил, что в России сейчас совершенствуют всю систему работы военкоматов.
Предыстория:
- 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.
- Сообщалось, что рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва – в частности призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут в Москве.
- Военный комиссар российской столицы Максим Локтев рассказал, что в Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения.
- 20 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге также начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва в России.