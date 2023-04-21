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Электронные повестки в России: Кремль уверяет, что о новой волне мобилизации речь не идет

Ирина БалачукПятница, 21 апреля 2023, 12:51
Электронные повестки в России: Кремль уверяет, что о новой волне мобилизации речь не идет
Российские призывники. Фото ura.news

На фоне введения электронных повесток в России в Кремле уверяют, что речь о новой волне мобилизации не идет.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "В Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации".

Детали: При этом он добавил, что в России сейчас совершенствуют всю систему работы военкоматов.

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Темы: Росcияпризывмобилизация
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