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Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 13:32
Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за злив інформації
Фото: Офіційна сторінка Дар'ї Дугіної в Telegram

У Москві заарештували експоліцейського за підозрою в передачі даних про Дар’ю Дугіну з баз МВС третім особам.

Джерело: Коммерсант, Медуза з посиланням на картку справи

Деталі: У картці справи йдеться, що Басманний суд Москви заарештував колишнього майора МВС Росії Івана Рибіна, якого звинувачують за статтями про порушення недоторканності приватного життя і перевищення повноважень. 

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За інформацією "Коммерсанта", слідчі пов'язують його справу з убивством Дар'ї Дугіної.

Слідство вважає, що Рибін "пробив" Дугіну по базах МВС, після чого передав інформацію про неї третім особам. Як пише видання, прізвище Дугіної згадується у справі Рибіна "буквально кілька разів", але не уточнюється, де і в якому контексті. 

Газета підкреслює, що колишньому поліцейському не висунуто обвинувачень у пособництві вбивству. 

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Водночас слідчий наполіг на відправленні Рибіна в СІЗО, хоча обвинувачення у злочинах середньої тяжкості, як правило, такого не передбачають. 

Згідно з карткою справи, рішення про арешт ухвалено у зв'язку з тим, що Рибін, залишившись на волі, міг "створити неправдиві докази своєї невинуватості або знищити наявні".  

Його відправили в СІЗО до 11 червня. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Дослівно слідство: "Рибін тривалий час перебував на різних посадах у системі МВС Росії, володіє спеціальними навичками і пізнаннями у сфері ведення слідчих дій, а також оперативно-розшукових заходів, а крім того, має у своєму розпорядженні значний обсяг зв'язків серед співробітників правоохоронних органів".

Передісторія: 

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
  • 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

Теми: ДугінРосіясударешт
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