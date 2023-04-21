Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації

У Москві заарештували експоліцейського за підозрою в передачі даних про Дар’ю Дугіну з баз МВС третім особам.

Джерело: Коммерсант, Медуза з посиланням на картку справи

Деталі: У картці справи йдеться, що Басманний суд Москви заарештував колишнього майора МВС Росії Івана Рибіна, якого звинувачують за статтями про порушення недоторканності приватного життя і перевищення повноважень.

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За інформацією "Коммерсанта", слідчі пов'язують його справу з убивством Дар'ї Дугіної.

Слідство вважає, що Рибін "пробив" Дугіну по базах МВС, після чого передав інформацію про неї третім особам. Як пише видання, прізвище Дугіної згадується у справі Рибіна "буквально кілька разів", але не уточнюється, де і в якому контексті.

Газета підкреслює, що колишньому поліцейському не висунуто обвинувачень у пособництві вбивству.

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Водночас слідчий наполіг на відправленні Рибіна в СІЗО, хоча обвинувачення у злочинах середньої тяжкості, як правило, такого не передбачають.

Згідно з карткою справи, рішення про арешт ухвалено у зв'язку з тим, що Рибін, залишившись на волі, міг "створити неправдиві докази своєї невинуватості або знищити наявні".

Його відправили в СІЗО до 11 червня. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Дослівно слідство: "Рибін тривалий час перебував на різних посадах у системі МВС Росії, володіє спеціальними навичками і пізнаннями у сфері ведення слідчих дій, а також оперативно-розшукових заходів, а крім того, має у своєму розпорядженні значний обсяг зв'язків серед співробітників правоохоронних органів".

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