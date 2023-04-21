Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації
У Москві заарештували експоліцейського за підозрою в передачі даних про Дар’ю Дугіну з баз МВС третім особам.
Джерело: Коммерсант, Медуза з посиланням на картку справи
Деталі: У картці справи йдеться, що Басманний суд Москви заарештував колишнього майора МВС Росії Івана Рибіна, якого звинувачують за статтями про порушення недоторканності приватного життя і перевищення повноважень.
За інформацією "Коммерсанта", слідчі пов'язують його справу з убивством Дар'ї Дугіної.
Слідство вважає, що Рибін "пробив" Дугіну по базах МВС, після чого передав інформацію про неї третім особам. Як пише видання, прізвище Дугіної згадується у справі Рибіна "буквально кілька разів", але не уточнюється, де і в якому контексті.
Газета підкреслює, що колишньому поліцейському не висунуто обвинувачень у пособництві вбивству.
Водночас слідчий наполіг на відправленні Рибіна в СІЗО, хоча обвинувачення у злочинах середньої тяжкості, як правило, такого не передбачають.
Згідно з карткою справи, рішення про арешт ухвалено у зв'язку з тим, що Рибін, залишившись на волі, міг "створити неправдиві докази своєї невинуватості або знищити наявні".
Його відправили в СІЗО до 11 червня. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.
Дослівно слідство: "Рибін тривалий час перебував на різних посадах у системі МВС Росії, володіє спеціальними навичками і пізнаннями у сфері ведення слідчих дій, а також оперативно-розшукових заходів, а крім того, має у своєму розпорядженні значний обсяг зв'язків серед співробітників правоохоронних органів".
Передісторія:
- У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
- В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
- Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
- Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.
- 22 серпня російська ФСБ заявила, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.