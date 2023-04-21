Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело Дугиной: в Москве арестовали экс-полицейского за "слив" информации

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 13:32
Дело Дугиной: в Москве арестовали экс-полицейского за слив информации
Фото: Официальная страница Дарьи Дугиной в Telegram

В Москве арестовали экс-полицейского по подозрению в передаче данных о Дарье Дугиной из баз МВД третьим лицам.

Источник: Коммерсант, Медуза со ссылкой на карточку дела

Детали: В карточке дела говорится, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД России Ивана Рыбина, которого обвиняют по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий. 

Реклама:

По информации "Коммерсанта", следователи связывают его дело с убийством Дарьи Дугиной.

Следствие считает, что Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Как пишет издание, фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина "буквально несколько раз", но не уточняется, где и в каком контексте. 

Газета подчеркивает, что бывшему полицейскому не предъявлено обвинений в пособничестве убийству. 

ВИДЕО ДНЯ

При этом следователь настоял на отправке Рыбина в СИЗО, хотя обвинения в преступления средней тяжести, как правило, такого не подразумевают. 

Согласно карточке дела, решение об аресте принято в связи с тем, что Рыбин, оставшись на свободе, мог "создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся".  

Его отправили в СИЗО до 11 июня. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Дословно следствие: "Рыбин длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, а кроме того, располагает значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов". 

Предыстория:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
  • Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.
  • 22 августа российская ФСБ заявила, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Темы: ДугинРосcиясударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Дугин
Идеологу "русского мира" Дугину объявили подозрение
Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной
Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: