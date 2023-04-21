Дело Дугиной: в Москве арестовали экс-полицейского за "слив" информации

В Москве арестовали экс-полицейского по подозрению в передаче данных о Дарье Дугиной из баз МВД третьим лицам.

Источник: Коммерсант, Медуза со ссылкой на карточку дела

Детали: В карточке дела говорится, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД России Ивана Рыбина, которого обвиняют по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий.

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По информации "Коммерсанта", следователи связывают его дело с убийством Дарьи Дугиной.

Следствие считает, что Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Как пишет издание, фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина "буквально несколько раз", но не уточняется, где и в каком контексте.

Газета подчеркивает, что бывшему полицейскому не предъявлено обвинений в пособничестве убийству.

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При этом следователь настоял на отправке Рыбина в СИЗО, хотя обвинения в преступления средней тяжести, как правило, такого не подразумевают.

Согласно карточке дела, решение об аресте принято в связи с тем, что Рыбин, оставшись на свободе, мог "создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся".

Его отправили в СИЗО до 11 июня. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Дословно следствие: "Рыбин длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, а кроме того, располагает значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов".

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