Дело Дугиной: в Москве арестовали экс-полицейского за "слив" информации
В Москве арестовали экс-полицейского по подозрению в передаче данных о Дарье Дугиной из баз МВД третьим лицам.
Источник: Коммерсант, Медуза со ссылкой на карточку дела
Детали: В карточке дела говорится, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД России Ивана Рыбина, которого обвиняют по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий.
По информации "Коммерсанта", следователи связывают его дело с убийством Дарьи Дугиной.
Следствие считает, что Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Как пишет издание, фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина "буквально несколько раз", но не уточняется, где и в каком контексте.
Газета подчеркивает, что бывшему полицейскому не предъявлено обвинений в пособничестве убийству.
При этом следователь настоял на отправке Рыбина в СИЗО, хотя обвинения в преступления средней тяжести, как правило, такого не подразумевают.
Согласно карточке дела, решение об аресте принято в связи с тем, что Рыбин, оставшись на свободе, мог "создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся".
Его отправили в СИЗО до 11 июня. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.
Дословно следствие: "Рыбин длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, а кроме того, располагает значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов".
Предыстория:
- В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
- Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
- Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.
- 22 августа российская ФСБ заявила, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.