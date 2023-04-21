Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Дугиной: в Москве арестовали экс-полицейского за "слив" информации

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 13:32
Дело Дугиной: в Москве арестовали экс-полицейского за слив информации
Фото: Официальная страница Дарьи Дугиной в Telegram

В Москве арестовали экс-полицейского по подозрению в передаче данных о Дарье Дугиной из баз МВД третьим лицам.

Источник: Коммерсант, Медуза со ссылкой на карточку дела

Детали: В карточке дела говорится, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД России Ивана Рыбина, которого обвиняют по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий. 

По информации "Коммерсанта", следователи связывают его дело с убийством Дарьи Дугиной.

Следствие считает, что Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Как пишет издание, фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина "буквально несколько раз", но не уточняется, где и в каком контексте. 

Газета подчеркивает, что бывшему полицейскому не предъявлено обвинений в пособничестве убийству. 

При этом следователь настоял на отправке Рыбина в СИЗО, хотя обвинения в преступления средней тяжести, как правило, такого не подразумевают. 

ВИДЕО ДНЯ

Согласно карточке дела, решение об аресте принято в связи с тем, что Рыбин, оставшись на свободе, мог "создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся".  

Его отправили в СИЗО до 11 июня. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Дословно следствие: "Рыбин длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, а кроме того, располагает значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов". 

Предыстория:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
  • Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.
  • 22 августа российская ФСБ заявила, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Темы: ДугинРосcиясударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Дугин
Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству Дугиной
Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ
В России заявили, что еще один украинец виноват в смерти Дугиной
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: