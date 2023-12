Резніков про результати "Рамштайну": Росія наближається до Нюрнберга-ІІ

Одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України, що пройшла 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, наблизила Росію до трибуналу на зразок Нюрнберзького.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter за результатами зустрічі

#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful"gifts" for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI

