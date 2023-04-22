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Резніков про результати "Рамштайну": Росія наближається до Нюрнберга-ІІ

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 16:38
Резніков про результати Рамштайну: Росія наближається до Нюрнберга-ІІ
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України, що пройшла 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, наблизила Росію до трибуналу на зразок Нюрнберзького.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter за результатами зустрічі

Дослівно: "Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга-ІІ.

Кожна зустріч у такому форматі не лише приносить більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності".

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Що передувало: 21 квітня на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині відбулося 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Резніков анонсував, що на цій зустрічі мають говорити не лише про найближчі потреби України, а й стратегію на увесь 2023 рік

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю заявив, що очікує на доповідь Резнікова за результатами "Рамштайну".

Теми: РезніковРамштайндопомога УкраїніРосія
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