Резніков про результати "Рамштайну": Росія наближається до Нюрнберга-ІІ

Одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України, що пройшла 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, наблизила Росію до трибуналу на зразок Нюрнберзького.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter за результатами зустрічі

#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful"gifts" for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

Дослівно: "Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга-ІІ.

Кожна зустріч у такому форматі не лише приносить більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності".

Що передувало: 21 квітня на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині відбулося 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Резніков анонсував, що на цій зустрічі мають говорити не лише про найближчі потреби України, а й стратегію на увесь 2023 рік.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю заявив, що очікує на доповідь Резнікова за результатами "Рамштайну".