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Мінкульт створив комісію з перевірки Почаївської лаври

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 02:15
Мінкульт створив комісію з перевірки Почаївської лаври
Почаївська лавра. Фото з відкритих джерел

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника".

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Деталі: За словами міністра, у Почаївській лаврі робота лише розпочинається.

"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – розповів Ткаченко.

Урядовець додав, що Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП у Чернігові.

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Що цьому передувало:

  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
  • 3 квітня понад 30 народних депутатів ініціювали від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
  • Згодом Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову щодо перевірки дотримання умов договорів УПЦ МП безоплатним користуванням культовими спорудами Почаївської Свято-Успенською лаврою.

Теми: ТкаченкоМінкультури
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