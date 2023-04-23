Мінкульт створив комісію з перевірки Почаївської лаври
Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевірить використання УПЦ МП об'єктів Почаївської лаври.
Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону
Пряма мова: "У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника".
Деталі: За словами міністра, у Почаївській лаврі робота лише розпочинається.
"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – розповів Ткаченко.
Урядовець додав, що Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП у Чернігові.
Що цьому передувало:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- 3 квітня понад 30 народних депутатів ініціювали від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
- Згодом Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову щодо перевірки дотримання умов договорів УПЦ МП безоплатним користуванням культовими спорудами Почаївської Свято-Успенською лаврою.