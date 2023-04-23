Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры
Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.
Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона
Прямая речь: "У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлено действие соглашений по использованию некоторых объектов заповедника".
Детали: По словам министра, в Почаевской лавре работа только начинается.
"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают к этому храму, но это процесс", – рассказал Ткаченко.
Чиновник добавил, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП в Чернигове.
Что этому предшествовало:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- 3 апреля Более 30 народных депутатов инициировали от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.
- Впоследствии Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление о проверке соблюдения условий договоров УПЦ МП безвозмездным пользованием культовыми сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.