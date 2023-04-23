Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры

Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлено действие соглашений по использованию некоторых объектов заповедника".

Детали: По словам министра, в Почаевской лавре работа только начинается.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают к этому храму, но это процесс", – рассказал Ткаченко.

Чиновник добавил, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП в Чернигове.

Что этому предшествовало:

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