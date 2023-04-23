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Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 02:15
Минкульт создал комиссию по проверке Почаевской лавры
Почаевская лавра. Фото из открытых источников

Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона

Прямая речь: "У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлено действие соглашений по использованию некоторых объектов заповедника".

Детали: По словам министра, в Почаевской лавре работа только начинается.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают к этому храму, но это процесс", – рассказал Ткаченко.

Чиновник добавил, что Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП в Чернигове.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
  • 3 апреля Более 30 народных депутатов инициировали от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры.
  • Впоследствии Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление о проверке соблюдения условий договоров УПЦ МП безвозмездным пользованием культовыми сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.

Темы: ТкаченкоМинкультуры
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