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Украина приближается к знаковой битве, она будет весной – Буданов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 24 апреля 2023, 10:28
Украина приближается к знаковой битве, она будет весной – Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к знаковой битве в новейшей истории, и она, как и прогнозировалось ранее, произойдет весной.

Источник: Буданов в интервью РБК-Украина 

Буданова спросили, согласен ли он до сих пор со своим утверждением, что этой весной будет решающая битва перед окончанием войны, и не заставляют ли темпы поставок западного оружия пересмотреть этот прогноз.

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Прямая речь: "Абсолютно не заставляют. Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся.

Относительно объемов и темпов поставок - конечно, хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы. Это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем". 

Детали: В то же время Буданову напомнили, что ранее МИД призвал всячески противодействовать нарративу о "решающем" будущем наступлении. Глава ГУР ответил, что "судьба Украины - в руках самой Украины".

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По его мнению, союзники не будут замедлять темпы поставки военной помощи, даже если Украина достигнет "ограниченных успехов"

Прямая речь: "Теоретически - могут (замедлить или остановить темпы поставок оружия - ред.). Произойдет ли это на самом деле - я так не думаю по состоянию на сейчас. Кроме того, все же у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. 

Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то из стран (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы - кто-то заменит это место. Будем искать варианты. Но в конце концов я думаю, что так не произойдет". 

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Темы: Будановконтрнаступлениевойнадеоккупация
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