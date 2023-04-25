Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 13:28
Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
Джо Байден, фото: Getty Images

Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Вранці у вівторок Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби "закінчити роботу". 

"У кожного покоління є той момент, коли потрібно відстоювати демократію. Відстоювати свої фундаментальні свободу. На мою думку, зараз такий момент настав для нас. Тому я буду балотуватися для переобрання президентом США", – оголосив Джо Байден. 

"Це було моєю роботою під час першого терміну – боротися за нашу демократію, захищати наші права… Питання, яке стоїть перед нами – чи у майбутні роки у нас буде більше чи менше свобод, більше чи менше прав. Я знаю, яку відповідь я хотів би, і, думаю, ви також. Зараз не час для самозаспокоєння. Тому я балотуюся для переобрання", – каже він у відеозверненні. 

ВІДЕО ДНЯ

Байден окреслює цінності, які пропонує просувати – порядність, повагу і гідне ставлення одне до одного, рівні можливості для усіх.

Зазначимо, Джо Байден – найстарший чинний президент США, а наприкінці другого чотирирічного терміну йому виповниться 86 років. 

Напередодні кампанії він зіткнувся з низькими рейтингами громадського схвалення. Свіже опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 39% американців схвалюють його роботу.

У лютому було опубліковано опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC, згідно з яким більшість прихильників Демократичної партії США вважають, що Байдену не потрібно переобиратись на другий термін у 2024 році.

Читайте також: Екватор Байдена: як успіхи та провали впливають на шанси президента США переобратися.

Теми: БайденСШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Байден
Байден оголосить про кампанію з переобрання на другий термін у вівторок – ЗМІ
"Цінує симетрію": NYT назвав імовірну дату висунення Байдена на другий термін
Байден планує незабаром офіційно оголосити про участь у виборах президента США
Останні новини
15:39
В ЄС досягли компромісу щодо агроімпорту України: Єврокомісія введе обмеження щодо 5 товарів
15:35
Турецький літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл
15:30
МЗС Молдови викликало посла Росії після слів Медведєва, що країни не існує
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
Усі новини...
Реклама: