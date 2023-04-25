Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вранці у вівторок Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби "закінчити роботу".
"У кожного покоління є той момент, коли потрібно відстоювати демократію. Відстоювати свої фундаментальні свободу. На мою думку, зараз такий момент настав для нас. Тому я буду балотуватися для переобрання президентом США", – оголосив Джо Байден.
Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023
That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly
"Це було моєю роботою під час першого терміну – боротися за нашу демократію, захищати наші права… Питання, яке стоїть перед нами – чи у майбутні роки у нас буде більше чи менше свобод, більше чи менше прав. Я знаю, яку відповідь я хотів би, і, думаю, ви також. Зараз не час для самозаспокоєння. Тому я балотуюся для переобрання", – каже він у відеозверненні.
Байден окреслює цінності, які пропонує просувати – порядність, повагу і гідне ставлення одне до одного, рівні можливості для усіх.
Зазначимо, Джо Байден – найстарший чинний президент США, а наприкінці другого чотирирічного терміну йому виповниться 86 років.
Напередодні кампанії він зіткнувся з низькими рейтингами громадського схвалення. Свіже опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 39% американців схвалюють його роботу.
У лютому було опубліковано опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC, згідно з яким більшість прихильників Демократичної партії США вважають, що Байдену не потрібно переобиратись на другий термін у 2024 році.
Читайте також: Екватор Байдена: як успіхи та провали впливають на шанси президента США переобратися.