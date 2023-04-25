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Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін

"Європейська правда"Вівторок, 25 квітня 2023, 13:28
Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
Джо Байден, фото: Getty Images

Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Вранці у вівторок Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби "закінчити роботу". 

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"У кожного покоління є той момент, коли потрібно відстоювати демократію. Відстоювати свої фундаментальні свободу. На мою думку, зараз такий момент настав для нас. Тому я буду балотуватися для переобрання президентом США", – оголосив Джо Байден. 

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"Це було моєю роботою під час першого терміну – боротися за нашу демократію, захищати наші права… Питання, яке стоїть перед нами – чи у майбутні роки у нас буде більше чи менше свобод, більше чи менше прав. Я знаю, яку відповідь я хотів би, і, думаю, ви також. Зараз не час для самозаспокоєння. Тому я балотуюся для переобрання", – каже він у відеозверненні. 

Байден окреслює цінності, які пропонує просувати – порядність, повагу і гідне ставлення одне до одного, рівні можливості для усіх.

Зазначимо, Джо Байден – найстарший чинний президент США, а наприкінці другого чотирирічного терміну йому виповниться 86 років. 

Напередодні кампанії він зіткнувся з низькими рейтингами громадського схвалення. Свіже опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 39% американців схвалюють його роботу.

У лютому було опубліковано опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC, згідно з яким більшість прихильників Демократичної партії США вважають, що Байдену не потрібно переобиратись на другий термін у 2024 році.

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Теми: БайденСШАвибори
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