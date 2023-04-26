В Держдумі РФ пропонують довірити охорону кордонів населенню через брак військ

Голова оборонного комітету російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував, щоб до охорони державних кордонів почали залучати цивільне населення, бо зараз немає таких військових можливостей.

Джерело: "Meduza"

Пряма мова Картаполов: "На жаль, у нас зараз немає таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна по периметру охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ СРСР. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів. Але задіяти на добровільній основі місцеве населення, на мій погляд, це цілком реально і зрозуміло. У багатьох країнах це практикується".

Деталі: За його словами, якщо влада довіряє народу, можна почати формувати механізми залучення населення до охорони кордонів щодо формування і кількості підрозділів, наявності озброєння, підпорядкування тощо.

Що було раніше: