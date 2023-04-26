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Зеленський: Китай підтримує зернову ініціативу України

Ірина БалачукСереда, 26 квітня 2023, 22:51
Зеленський: Китай підтримує зернову ініціативу України
Володимир Зеленський. Фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови почув від лідера Китаю Сі Цзіньпіна слова підтримки української Чорноморської зернової ініціативи, а також програми "Зерно з України".

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення 26 квітня

Пряма мова президента: "Дуже важливо, що Китай має однаковий із нами погляд на свободу мореплавства й торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України"".

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Деталі: За словами Зеленського, Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності, у дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом.

Президент підкреслив, що Україна і Китай однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена, і щоб атомні станції ніколи знову не використовувалися заради військових цілей.

Суттєву частину розмови Зеленський і Сі присвятили питанню справедливого миру і домовилися продовжити ці комунікації.

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За словами українського президента, загалом розмова була "тривала й доволі раціональна", така, що "відкриває можливості".

Передісторія:

  • Вдень 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпіном. Це перша розмова лідерів країн після повномаштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Китай відправить експосла КНР в Росії Лі Хуея як спецпредставника в Україну та інші країни для комунікації щодо врегулювання "української кризи" (війни – ред.).
  • Також Сі Цзіньпін під час розмови із президентом Володимиром Зеленським розповів про своє бачення тих кроків, які слід зробити, щоб закінчити війну в України.

Теми: ЗеленськийСі ЦзіньпінКитайзерно
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