Зеленский: Китай поддерживает зерновую инициативу Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора услышал от лидера Китая Си Цзиньпина слова поддержки украинской Черноморской зерновой инициативы, а также программы "Зерно из Украины".

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения 26 апреля

Прямая речь президента: "Очень важно, что Китай имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореплавания и торговли. Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по восстановлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также – поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины"".

Детали: По словам Зеленского, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, в соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру.

Президент подчеркнул, что Украина и Китай одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью урегулирована, и чтобы атомные станции никогда снова не использовались ради военных целей.

Существенную часть разговора Зеленский и Си посвятили вопросу справедливого мира и договорились продолжить эти коммуникации.

По словам украинского президента, в целом разговор был "длительный и довольно рациональный", такой, что "открывает возможности".

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