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Зеленский: Китай поддерживает зерновую инициативу Украины

Ирина БалачукСреда, 26 апреля 2023, 22:51
Зеленский: Китай поддерживает зерновую инициативу Украины
Владимир Зеленский. Фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора услышал от лидера Китая Си Цзиньпина слова поддержки украинской Черноморской зерновой инициативы, а также программы "Зерно из Украины".

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения 26 апреля

Прямая речь президента: "Очень важно, что Китай имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореплавания и торговли. Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по восстановлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также – поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины"".

Детали: По словам Зеленского, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, в соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру.

Президент подчеркнул, что Украина и Китай одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью урегулирована, и чтобы атомные станции никогда снова не использовались ради военных целей.

Существенную часть разговора Зеленский и Си посвятили вопросу справедливого мира и договорились продолжить эти коммуникации.

По словам украинского президента, в целом разговор был "длительный и довольно рациональный", такой, что "открывает возможности".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны – ред.).
  • Также Си Цзиньпин во время разговора с президентом Владимиром Зеленским рассказал о своем видении тех шагов, которые следует сделать, чтобы закончить войну в Украине.

Темы: ЗеленскийСи ЦзиньпинКитайзерно
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