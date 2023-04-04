Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Грузії - українцям: ви боретесь за нашу свободу і європейське майбутнє

Вівторок, 4 квітня 2023, 11:02

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України, під час якої звернулась до присутніх там українців.

Про це повідомили у адміністрації президента Грузії, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася на Кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах України. Зурабішвілі розповіла, що ця зустріч не була запланована, натомість вона "просто хотіла розділити з українцями цей момент і донести солідарність грузинського народу".

Реклама:

"Литва - одна з країн, які, як Україна і Грузія, знають, що означає досвід російської окупації та агресії. Багато людей у Європі повторюють, що ви боретеся за наше майбутнє і нашу свободу, але ми зі свого досвіду знаємо, що ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє", - зауважила президентка Грузії.

Вона висловила переконання, що Грузія та Україна будуть разом у Європі.

"Це буде завдяки винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір. Слава Україні!" - сказала президентка Грузії під час свого виступу, на якому були присутні українці.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно Зурабішвілі розкритикувала чинний уряд країни, відзначивши, що він говорить однією мовою з Москвою, коли йдеться про відкриття так званого "другого фронту" проти РФ.

Зурабішвілі вважає, що майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення російських військових з окупованих грузинських територій.

Теми: ГрузіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: