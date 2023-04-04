Президентка Грузії - українцям: ви боретесь за нашу свободу і європейське майбутнє

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса взяла участь у зустрічі на підтримку боротьби за свободу України, під час якої звернулась до присутніх там українців.

Про це повідомили у адміністрації президента Грузії, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася на Кафедральній площі для вшанування пам'яті жертв насильства росіян у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах України. Зурабішвілі розповіла, що ця зустріч не була запланована, натомість вона "просто хотіла розділити з українцями цей момент і донести солідарність грузинського народу".

"Литва - одна з країн, які, як Україна і Грузія, знають, що означає досвід російської окупації та агресії. Багато людей у Європі повторюють, що ви боретеся за наше майбутнє і нашу свободу, але ми зі свого досвіду знаємо, що ви боретеся за нашу свободу і європейське майбутнє", - зауважила президентка Грузії.

Вона висловила переконання, що Грузія та Україна будуть разом у Європі.

"Це буде завдяки винятково мужній боротьбі ваших воїнів і ваших громадян, які разом здійснюють цей визначний опір. Слава Україні!" - сказала президентка Грузії під час свого виступу, на якому були присутні українці.

Нещодавно Зурабішвілі розкритикувала чинний уряд країни, відзначивши, що він говорить однією мовою з Москвою, коли йдеться про відкриття так званого "другого фронту" проти РФ.

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Зурабішвілі вважає, що майбутнє дипломатичне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України має також включати питання виведення російських військових з окупованих грузинських територій.