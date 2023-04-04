МЗС Фінляндії закрило представництво в ще одному російському місті

Міністерство закордонних справ Фінляндії ухвалило рішення про тимчасове закриття Петрозаводського відділення генерального консульства в Санкт-Петербурзі, що означає призупинення його роботи на "невизначений термін".

Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії, яке цитує "Європейська правда".

За оцінкою відомства, "наразі немає необхідності утримувати офіс у Петрозаводську, оскільки основні завдання офісу суттєво скоротилися", йдеться в повідомленні, де додається, що "в разі необхідності діяльність офісу може бути відновлена пізніше".

Офіс консульства Фінляндії у російському Петрозаводську був заснований у 1990 році. Протягом трьох десятиліть його завдання були зосереджені на питаннях імміграції, двосторонніх контактах і просуванні регіонального та транскордонного співробітництва.

На початку цього року фінське МЗС ухвалило аналогічне рішення щодо офісу в Мурманську, яке також перебуває у віданні консульства в Санкт-Петербурзі.

"Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі продовжить свою роботу. Рішення не впливає на функціонування російських дипломатичних місій у Фінляндії", – додають у відомстві.

Зазначимо, що про закриття представництва консульства в Петрозаводську стало відомо того ж дня, коли Фінляндія офіційно стала 51-им членом Північноатлантичного Альянсу.