Сі заявив Макрону про готовність "наполегливо працювати" для миру в Україні – ЗМІ

Після переговорів Сі Цзіньпіна й Емманюеля Макрона в Пекіні в четвер Китай висловив готовність працювати разом із Францією над досягненням припинення війни в Україні шляхом переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції Reuters повідомило французьке дипломатичне джерело.

"Президент (Макрон – ред.) та Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і домогтися початку переговорів за повного дотримання міжнародного права", – повідомило джерело.

Реклама:

Співрозмовник Reuters не надав конкретних деталей про те, чи змінив Китай свою позицію щодо війни в Україні, але повідомив, що сторони домовилися про подальші переговори.

За словами джерела агенції, Сі Цзіньпін також зазначив, що готовий зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському "у зручний для нього час".

У заяві після зустрічі з Макроном лідер Китаю закликав Україну і Росію відновити мирні переговори і знайти політичне вирішення конфлікту.

ВІДЕО ДНЯ

Своєю чергою президент Франції заявив, що зустріч була "відвертою і конструктивною", і закликав Китай не постачати нічого, що Росія може використати "у своїй війні в Україні".

Водночас видання Politico констатувало, що президент Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії в Україні після переговорів у четвер з французьким колегою Еммануелем Макроном.