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СБУ зловила власника ботоферми, який продавав "українців" пропагандистам РФ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 7 квітня 2023, 12:53
СБУ зловила власника ботоферми, який продавав українців пропагандистам РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала чоловіка, який продавав російськими спецслужбам та пропагандистам фейкові акаунти українців для інформаційних вкидів про ситуацію на фронті.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, ботоферму оранізував переселенець із Запоріжжя. В одному зі спальних районів Кропивницького він встановив спеціальне обладнання та  створював анонімні акаунти у соцмережах, продаючи їх через Darknet.  Середня вартість одного боту – 200 грн.

Таким чином чоловік створив майже 3 тисячі фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. 

 

СБУ повідомляє, що основними його "клієнтами" були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.

Дослівно: "Боти потрібні були агресору для "розгону" дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони.

Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни".

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Більше деталей: Під час обшуків в квартирі чоловіка виявлено комп’ютерну техніку та обладнання, а також 3 тисячі SIM-карток.

Йому повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину і міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУРосіяпропагандаКропивницький
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