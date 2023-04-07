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СБУ поймала владельца ботофермы, который продавал "украинцев" пропагандистам РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 апреля 2023, 12:53
СБУ поймала владельца ботофермы, который продавал украинцев пропагандистам РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала мужчину, который продавал российским спецслужбам и пропагандистам фейковые аккаунты украинцев для информационных вбросов о ситуации на фронте.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации следствия, ботоферму оранизовал переселенец из Запорожья. В одном из спальных районов Кропивницкого он установил специальное оборудование и создавал анонимные аккаунты в соцсетях, продавая их через Darknet.  Средняя стоимость одного бота –  200 грн.

Таким образом мужчина создал почти 3 тысячи фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более чем полмиллиона грн. 

 

СБУ сообщает, что основными его "клиентами" были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты.

Дословно: "Боты нужны были агрессору для "разгона" дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны.

Таким образом враг пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в различных регионах Украины в условиях войны".

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Больше деталей: Во время обысков в квартире мужчины обнаружена компьютерная техника и оборудование, а также 3 тысячи SIM-карт.

Ему сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступления и меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУРосcияпропагандаКропивницкий
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