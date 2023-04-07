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Впав у Брянській області: росіяни хочуть посадити українського цивільного пілота

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 квітня 2023, 15:39
Впав у Брянській області: росіяни хочуть посадити українського цивільного пілота
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Російські окупанти інкримінують незаконний перетин кордону українському пілоту, чий літак упав у Брянській області 5 квітня.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС, Meduza

Деталі: Російські прикордонники повідомили, що затримали 5 квітня пілота, чий легкомоторний літак упав у Брянській області неподалік від кордону 5 квітня.

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Телеграм-канали опублікували відео допиту чоловіка, який, як стверджується, керував літаком.

Він назвав себе цивільним пілотом Олександром Морозовим і заявив, що виконував завдання з аерофотозйомки.

За словами затриманого чоловіка, йому потрібно було летіти за іншим літаком на малій висоті та фотографувати за командою ведучого, за що йому мали заплатити 50 тисяч гривень.

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Він заявив, що не знав, що перебуває над територією РФ - за його словами, він мав летіти над Україною "на південь", а після зльоту в нього відключився планшет і він не знав своїх координат.

В Росгвардії також заявили, що чоловік мав при собі зброю і бронежилет.

Чоловік підтвердив, що бронежилет і автомат належать йому і додав, що перед польотом отримав їх "для безпеки".

Дата і місце зйомки відео не підтверджені. На офіційних ресурсах російської прикордонної служби та інших силових відомств воно також не публікувалося.

Згодом російські телеграм-канали почали стверджувати, що перед аварією у Брянській області було скинуто дві авіабомби на територію комбінату "Слава" Росрезерву. Нібито спортивних літаків було два і вони летіли в парі. Пілот, якого затримали, зачепив лінії електропередач і приземлився в Клинцівському районі.

Про українського пілота на ім'я Олександр Морозов у 2018 році писало "Настоящее время". Він навчився літати у віці 50 років.

В Україні повідомлення про падіння літака не коментували.

Теми: Росіяавіавійна
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