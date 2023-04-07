Впав у Брянській області: росіяни хочуть посадити українського цивільного пілота

Російські окупанти інкримінують незаконний перетин кордону українському пілоту, чий літак упав у Брянській області 5 квітня.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС, Meduza

Деталі: Російські прикордонники повідомили, що затримали 5 квітня пілота, чий легкомоторний літак упав у Брянській області неподалік від кордону 5 квітня.

Телеграм-канали опублікували відео допиту чоловіка, який, як стверджується, керував літаком.

Він назвав себе цивільним пілотом Олександром Морозовим і заявив, що виконував завдання з аерофотозйомки.

За словами затриманого чоловіка, йому потрібно було летіти за іншим літаком на малій висоті та фотографувати за командою ведучого, за що йому мали заплатити 50 тисяч гривень.

Він заявив, що не знав, що перебуває над територією РФ - за його словами, він мав летіти над Україною "на південь", а після зльоту в нього відключився планшет і він не знав своїх координат.

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В Росгвардії також заявили, що чоловік мав при собі зброю і бронежилет.

Чоловік підтвердив, що бронежилет і автомат належать йому і додав, що перед польотом отримав їх "для безпеки".

Дата і місце зйомки відео не підтверджені. На офіційних ресурсах російської прикордонної служби та інших силових відомств воно також не публікувалося.

Згодом російські телеграм-канали почали стверджувати, що перед аварією у Брянській області було скинуто дві авіабомби на територію комбінату "Слава" Росрезерву. Нібито спортивних літаків було два і вони летіли в парі. Пілот, якого затримали, зачепив лінії електропередач і приземлився в Клинцівському районі.

Про українського пілота на ім'я Олександр Морозов у 2018 році писало "Настоящее время". Він навчився літати у віці 50 років.

В Україні повідомлення про падіння літака не коментували.