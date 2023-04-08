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Окупанти шукають партизанів у Мелітополі, обшукують будинки – мер

Роман ПетренкоСубота, 8 квітня 2023, 09:53
Окупанти шукають партизанів у Мелітополі, обшукують будинки – мер
фото: риа новости

Російські вояки з собаками ходять по багатоквартирних будинках в окупованому Мелітополі на Запоріжжі, шукаючи українських партизанів, повідомив мер міста Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: За даними мерії, вранці 8 квітня десятки вояк з собаками вкотре обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста.

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Пряма мова Федорова: "Окупантам у Мелітополі знову повсюди ввижаються партизани.

Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив. Як би не старалися, і за вами прийдуть, шукачі".

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Теми: Мелітопольокупаціявійнапартизани
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