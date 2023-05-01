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У парламенті Британії запропонували ідею "економічного Рамштайну" проти Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 1 травня 2023, 11:20

Алісія Кернс, член парламенту Британії від Консервативної партії, голова комітету у закордонних справах Палати громад, запропонувала те, що вона називає "економічним "Рамштайном" тих, хто бореться за свободу України".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Депутатка відреагувала на низку цифр, які свідчать про те, що санкції не мали такого великого впливу на російську економіку, як очікували західні країни.

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"Ця дуже детальна інформація ще більше підтверджує необхідність "економічного "Рамштайну"" для тих, хто бореться за свободу України. Очевидно, що ми не змогли адекватно фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні позбавити його можливості фінансувати напади на цивільне населення. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди, щоб координувати економічні та військові дії" – заявила Кернс.

Рамштайн – військова база США в Німеччині, де члени контактної групи з питань оборони неодноразово зустрічалися для обговорення питань озброєння та постачання для українських військових.

Нагадаємо, за підсумками 11-го засідання у форматі "Рамштайн" 21 квітня очільник Пентагону Остін оголосив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams.

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Теми: Велика БританіяПутінРамштайн
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