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В парламенте Британии предложили идею "экономического Рамштайна" против Путина

"Европейская правда"Понедельник, 1 мая 2023, 11:20

Алисия Кернс, член парламента Великобритании от Консервативной партии, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин, предложила то, что она называет "экономическим "Рамштайном" тех, кто борется за свободу Украины".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Депутат отреагировала на ряд цифр, свидетельствующих о том, что санкции не имели такого большого влияния на российскую экономику, как ожидали западные страны.

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"Эта очень подробная информация еще больше подтверждает необходимость "экономического "Рамштайн"" для тех, кто борется за свободу Украины. Очевидно, что мы не смогли адекватно финансово задушить военную машину Путина, и мы должны лишить его возможности финансировать нападения на гражданское население. Мы можем сделать это, только если мобилизуемся как правительства, чтобы координировать экономические и военные действия", – заявила Кернс.

Рамштайн – военная база США в Германии, где члены контактной группы по вопросам обороны неоднократно встречались для обсуждения вопросов вооружения и поставок для украинских военных.

Напомним, по итогам 11-го заседания в формате "Рамштайн" 21 апреля глава Пентагона Остин объявил, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках M1 Abrams.

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Темы: ВеликобританияПутинРамштайн
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